De rechtbank in Ieper heeft drie mannen veroordeeld voor de productie en het bezit van synthetische drugs. In een loods in Houthulst werd vorig jaar een groot drugslabo ontdekt waar minstens 92 kilogram CMC-kristallen werd geproduceerd.
"De feiten getuigen van een ernstig gebrek aan normbesef en houden een groot gevaar in voor de volksgezondheid"
Drie beklaagden zijn door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een grootschalig synthetisch drugslabo in Houthulst.
De politie ontdekte op 5 juli 2025 een labo in een loods waar op dat moment 52 kilogram CMC-kristallen aanwezig was. Uit verder onderzoek bleek dat er tussen maart en juli 2025 minstens 92 kilogram synthetische cathinones werd geproduceerd.
Volgens de rechtbank werd het labo uitgebaat door de huurder van de loods, samen met twee andere verdachten. Het onderzoek bracht onder meer sporen, DNA, telefoongegevens en camerabeelden in kaart. De drugs zouden volgens het dossier geproduceerd zijn in opdracht van vermoedelijke Nederlandse opdrachtgevers.
Zware straffen
De drie mannen werden schuldig bevonden aan het vervaardigen en bezitten van synthetische drugs en aan deelname aan een vereniging met het oog op criminele activiteiten.
De eerste beklaagde kreeg een gevangenisstraf van 55 maanden en een geldboete van 16.000 euro. De tweede kreeg 40 maanden cel en een boete van 8.000 euro. De derde werd veroordeeld tot 50 maanden cel en een boete van 16.000 euro.
De rechtbank hield bij de strafmaat rekening met de omvang van het drugslabo en de impact van synthetische drugs op de samenleving.
"De feiten getuigen van een ernstig gebrek aan normbesef en houden een groot gevaar in voor de volksgezondheid", klinkt het in de motivering van de rechtbank.