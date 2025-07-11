De drie mannen werden schuldig bevonden aan het vervaardigen en bezitten van synthetische drugs en aan deelname aan een vereniging met het oog op criminele activiteiten.

De eerste beklaagde kreeg een gevangenisstraf van 55 maanden en een geldboete van 16.000 euro. De tweede kreeg 40 maanden cel en een boete van 8.000 euro. De derde werd veroordeeld tot 50 maanden cel en een boete van 16.000 euro.

De rechtbank hield bij de strafmaat rekening met de omvang van het drugslabo en de impact van synthetische drugs op de samenleving.

"De feiten getuigen van een ernstig gebrek aan normbesef en houden een groot gevaar in voor de volksgezondheid", klinkt het in de motivering van de rechtbank.