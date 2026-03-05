Het onderzoek bevestigt dat cocaïne na cannabis de meest gebruikte illegale drug in België blijft. De hoogste concentraties werden gemeten in de grote stedelijke centra zoals Antwerpen-Zuid, Brussel en Luik. Opvallend is dat de gemeten waarden in Vlaanderen doorgaans lager liggen dan in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor MDMA (xtc) geldt een omgekeerde trend: hier liggen de concentraties in Wallonië systematisch lager dan in de rest van het land. Net als voor cocaïne geldt dat het gebruik van MDMA hoger ligt in het weekend dan tijdens de week. Amfetamine blijft eveneens populairder in Vlaanderen, mogelijk door de nabijheid van productielocaties en de Nederlandse markt.