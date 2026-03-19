Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Het is eigenlijk voornamelijk de nieuwe soorten drugs die we ontdekken. Meer chemische drugs die ook in Brugge een opgang kennen. Daar moeten we niet flauw over doen. Het is niet omdat dit meer in de belangstelling komt in de andere steden, het is ook in Brugge aanwezig en we moeten absoluut voorkomen dat dit hier gangbaar wordt.”

Druggebruik stijgt

Het druggebruik in Brugge stijgt. Uit analyse van het afvalwater blijkt zelfs dat het ketaminegebruik er hoger ligt dan in Gent of Leuven. En daar wil de stad met een nieuw plan iets aan doen. Iris Maertens, coördinator drugbeleid Brugge: “Dat betekent dat we een hele strenge hand moeten zijn voor de mensen die het niet goed voor hebben met onze stad: de criminele organisaties, de malafide ondernemingen. Die willen we buiten houden, daar moeten we echt streng op zijn. Maar voor de mensen die een gebruik hebben, en daarvan willen herstellen of daarvan in herstel zijn, dan moeten we die zoveel mogelijk faciliteren, en dan moeten we het hen niet nog moeilijker maken dan het al is om van hun verslaving te herstellen.”

Alcohol en gokken

En daar kan de stad ook zelf haar steentje aan bijdragen. In het nieuwe plan komen ook alcohol en gokken aan bod. “Wat ik heel belangrijk vind, is dat we onze voorbeeldrol opnemen, en dat niet elke plek, evenementen, altijd met alcohol te maken moet hebben. Een campagne die we vorig jaar gelanceerd hebben, was: ‘Is het altijd alcoholtijd?’. En dat ging bijvoorbeeld over jeugdsportwedstrijden, over woonzorgcentra. Moet er daar altijd alcohol bij zijn? Ik vind dat heel belangrijk. En dat is ook belangrijk voor de mensen die we gehoord hebben: Kunnen we eens ergens naartoe gaan waar we niet steeds verleid worden tot die producten?”

Het nieuwe plan bevat 59 actiepunten die de stad de komende 5 jaar in samenwerking met de politie en andere partners zal uitwerken.

