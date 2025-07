Vorig weekend werd in een loods in de Terrestdreef in Houthulst een synthetisch drugslabo ontdekt. Drie personen werden aangehouden: een Belg en twee Polen. Hun aanhouding is nu dus verlengd

Naast het aanmaken van drugs hielden de drie zich ook bezig met het illegaal kweken van varkens. In een nabijgelegen serre werden begin deze week zo'n 150 verwaarloosde dieren ontdekt. De buurt klaagde al langer over geurhinder en ongedierte.