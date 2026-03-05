"We zijn tevreden", klonk het bij Bert Van Quickelberghe van de verkeersdienst van politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). "Er is een daling en dat is ook héél duidelijk: 9 procent en 12 procent bij de gewonden. Dat sterkt ons wel om onze dagelijkse controles ook in de toekomst vol te houden en die mogelijk nog op te drijven."

De daling heeft onder meer te maken met de controles en strengere straffen bij gsm-en achter het stuur, maar dat is lang nog niet alles. "Het heeft natuurlijk niet alleen te maken met onze inspanningen", vertelt Van Quickelberghe verder. "Het heeft ook te maken met andere zaken: voertuigen die veiliger worden, verkeersinfrastructuur die aangepast wordt. Het is zeker geen verdienste van de politie alleen. Het is van alle partners die samenwerken om die verkeersdoden en het aantal gewonden serieus terug te dringen."

Alcohol en drugs

Maar alcohol achter het stuur blijft een aandachtspunt. Bij bijna 1 op 10 van de ongevallen speelt alcohol een rol, al ziet de politie hier wel een daling. Anders is het met drugs in het verkeer, vooral bij jongeren. "Bij drugs zien we wel een stijging, maar dat heeft ook te maken met het feit dat we meer controleren. Hoe meer we controleren, hoe meer positieve speekseltesten we natuurlijk zullen hebben."

Uit de analyse van de politie blijkt ook dat de meeste ongevallen gebeuren tijdens de avondspits. De kans op een ongeval is het grootst op vrijdagnamiddag tussen 15 en 18 uur, zeker tijdens de donkere maanden.