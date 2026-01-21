15°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Twee jon­ge­man­nen moge­lijk betrok­ken bij mis­ge­lo­pen drugs­deal: gewa­pen­de arres­ta­tie na doods­be­drei­gin­gen in Blankenberge

Blankenberge markt

In het centrum van Blankenberge zijn twee jongemannen van 17 en 19 gearresteerd. Ze waren mogelijk betrokken bij een fout gelopen drugsdeal.

De jongste verwittigde volgens VRTNWS de politie nadat hij door de jongere van 19 met de dood was bedreigd. Vermoedelijke aanleiding was een fout gelopen drugsdeal.  De arrestaties gebeurden met groot machtsvertoon en getrokken wapens.

Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt de zaak. 

De redactie
Drugs

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-02-17 00:00:00 - Zes leden drugsbende Waregem en Dentergem aangehouden - cannabisplantage_waregem.jpg

Vier verdachten opgepakt bij drugscontroles in Oostende
Politie

Politiezone VLAS voerde alcohol- en drugscontroles uit: zeven bestuurders onder invloed
Rechtbank Brugge

Twee jaar cel voor Bruggeling die na vrijlating bleef dealen
Verdachte schietpartij oostende
Update

Reconstructie van dodelijke schietpartij op straat in Oostende afgelopen: "Verdachte werkte goed mee"
Buit Beernem

Twee Gentse vrouwen in Beernem opgepakt voor drugshandel
Moord Oostende 2

Jongeman blijft in cel voor dodelijke schietpartij in Oostende
Aanmelden