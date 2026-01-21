Twee jongemannen mogelijk betrokken bij misgelopen drugsdeal: gewapende arrestatie na doodsbedreigingen in Blankenberge
In het centrum van Blankenberge zijn twee jongemannen van 17 en 19 gearresteerd. Ze waren mogelijk betrokken bij een fout gelopen drugsdeal.
De jongste verwittigde volgens VRTNWS de politie nadat hij door de jongere van 19 met de dood was bedreigd. Vermoedelijke aanleiding was een fout gelopen drugsdeal. De arrestaties gebeurden met groot machtsvertoon en getrokken wapens.
Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt de zaak.
De redactie