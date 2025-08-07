29°C
Menen

Poli­tie kan vier daders klis­sen bij mis­luk­te over­val op tabakswinkel

Vanmorgen is er een mislukte overval gepleegd op een tabakswinkel op de grens van Menen met Halluin. Er waren vier daders, en de politie kon die alle vier overmeesteren en arresteren.

De overval gebeurde rond 9u10. Een wagen reed achteruit tot tegen de ingang van de winkel. Er sprongen vier mannen uit. Ze drongen de winkel binnen en begonnen dozen vol met sigaretten in te laden. De politie was snel ter plaatse en kon meteen twee daders arresteren. De uitbater had de andere twee kunnen opsluiten in zijn winkel, dus ook die werden opgepakt.

De vier mannen waren alle 4 in het zwart gekleed en hadden schroevendraaiers en hamers mee. Ze hadden geen andere wapens bij zich.

Ben Storme

Ben Storme
Overval

