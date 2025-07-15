In de nacht van 21 op 22 november richtte de politie van 19 tot 1 uur controleposten op aan beide zijden van de Belgisch-Franse grens. De organisatie van de actie lag bij de coördinatie- en steundirectie van de federale politie in West-Vlaanderen, in samenwerking met de coördinatie- en steundirectie in Henegouwen en met de Franse politiediensten. Het commandocentrum bevond zich in Doornik, waar beide landen ook permanent nauw samenwerken. Bij de controles waren ook de lokale politiezones betrokken.

