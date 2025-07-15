734 mensen gecontroleerd tijdens grote actie aan Belgisch-Franse grens
Bij een grote politieactie zijn vrijdagnacht aan de Belgisch-Franse grens 734 mensen aan een controle onderworpen. Van Doornik tot De Panne werden in totaal zes gerechtelijke processen-verbaal en 67 pv's voor verkeersinbreuken opgesteld. Vier onverzekerde voertuigen werden in beslag genomen.
In de nacht van 21 op 22 november richtte de politie van 19 tot 1 uur controleposten op aan beide zijden van de Belgisch-Franse grens. De organisatie van de actie lag bij de coördinatie- en steundirectie van de federale politie in West-Vlaanderen, in samenwerking met de coördinatie- en steundirectie in Henegouwen en met de Franse politiediensten. Het commandocentrum bevond zich in Doornik, waar beide landen ook permanent nauw samenwerken. Bij de controles waren ook de lokale politiezones betrokken.
Zes gerechtelijke processen-verbaal en arrestatie
In totaal werden vrijdagnacht 734 mensen aan een controle onderworpen. Dat leidde tot zes gerechtelijke processen-verbaal. Iemand werd zelfs gerechtelijk gearresteerd, omdat de persoon geseind stond voor verhoor. Daarnaast waren er twee bestuurlijke aanhoudingen voor het verstoren van de openbare orde. De politie nam ook meerdere gebruikershoeveelheden cannabis in beslag.
Verkeersovertredingen
Naar aanleiding van de actie zijn er ook 67 processen-verbaal opgesteld voor verkeersinbreuken, waaronder dertien voor rijden onder invloed van alcohol of drugs. Bovendien werden negentien rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Ten slotte zijn vier onverzekerde voertuigen in beslag genomen.
Grensoverschrijdende criminaliteit
In een persbericht legt de federale politie uit dat de grensregio geconfronteerd wordt met verschillende vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensensmokkel, drugshandel en rondtrekkende dievenbendes. "De landsgrenzen werpen beperkingen op voor het politiewerk, waar criminele organisaties dankbaar misbruik van maken. Door de organisatie van deze controleactie wil de politie een duidelijk signaal geven dat de grens geen vrijgeleide kan zijn voor criminaliteit."