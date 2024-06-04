Kom jij donderdag met ons mee lachen? Focus-WTV trakteert deze zomer op zeven gratis comedyavonden
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Focus-WTV zorgt deze zomer voor een lach op jouw gezicht. Met het gloednieuwe programma 'Hier Wordt Gelachen' trekt de regionale zender in juli en augustus langs zeven locaties in West-Vlaanderen voor een reeks gratis stand-up comedyavonden. De eerste halte is op donderdag 2 juli in Oostkamp.
Op elke locatie staan twee comedians op het podium voor een avond vol humor in openlucht. Focus-WTV trakteert alle bezoekers bovendien op een gratis drankje. Het enige wat je zelf moet meebrengen, is een stoel.
Jan-Bart De Muelenaere
De eerste editie brengt meteen twee bekende namen uit de Vlaamse comedywereld samen. Jan-Bart De Muelenaere, afkomstig uit Ieper, is al jaren een vaste waarde als comedian en improvisator. Je kent hem onder meer van zijn voorstelling Over Leven in West-Vlaanderen, het Nerdland Festival en zijn werk achter de schermen voor radio en televisie.
Ygor Van Poperinge
Daarnaast zorgt ook Ygor Van Poperinge, het alter ego van Filip Haeyaert, voor de nodige lachsalvo's. Als een van de eerste winnaars van Humo's Comedy Cup staat hij al dertig jaar op de planken. Met zijn kurkdroge humor, absurde observaties en herkenbare West-Vlaamse nuchterheid weet hij telkens opnieuw zijn publiek te verrassen.
Praktisch
- Eerste comedyavond: donderdag 2 juli
- Startuur: 19.15 uur
- Locatie: Evenementenplein achter OostCampus, Siemenslaan 1 in Oostkamp
- Comedians: Jan-Bart De Muelenaere en Ygor Van Poperinge
- Toegang: Gratis
- Meebrengen: Een eigen stoel
- Extra: Gratis drankje voor elke bezoeker
- Parking: Ruime parking aan OostCampus
- Meer info: www.hierwordtgelachen.be