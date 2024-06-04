De eerste editie brengt meteen twee bekende namen uit de Vlaamse comedywereld samen. Jan-Bart De Muelenaere, afkomstig uit Ieper, is al jaren een vaste waarde als comedian en improvisator. Je kent hem onder meer van zijn voorstelling Over Leven in West-Vlaanderen, het Nerdland Festival en zijn werk achter de schermen voor radio en televisie.