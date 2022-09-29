Tijdens de zomervakantie was er telkens om 12.30 uur op weekdagen een middagupdate, met kleine nieuwsitems zonder nieuwsanker in de studio. Vanaf vandaag - 1 september - is er opnieuw een nieuwsuitzending over de middag in de nieuwsstudio.

Op 1 september bijt Karl Vandenberghe de spits af. Ook Ann-Sofie Sabbe, Jens Lemant, Kjenta Vangampelaere, Tijs Neirynck en Lore Sinnaeve blijven zowel het middag- als avondnieuws presenteren in een beurtrolsysteem.

Het avondnieuws blijft op weekdagen om 18.00 uur en een heruitzending klokvast om 21.00 uur en 23.00. Op weekenddagen is het nieuws om 18.30 uur. Ook online kan je het nieuws (her)bekijken.