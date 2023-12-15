Op congé met Annelien, Nieuwpoort verkennen met Justine en veel humor: dit brengt de zomer bij Focus — WTV
De zomer is intussen al een tijdje in ’t land, maar de zomer begint vrijdag ook écht bij Focus-WTV. Vanaf dan starten onze zomerprogramma’s en dit is wat er allemaal te zien zal zijn.
360° Nieuwpoort
Voor het nieuwe zomerprogramma 360° Nieuwpoort zijn we in juli en augustus te gast in Nieuwpoort. Justine De Jonckheere gaat zes weken lang op stap met een bekend persoon die graag in Nieuwpoort vertoeft. Kamagurka, Gene Thomas, Stefanie Callebaut… Samen met Justine verkennen ze de stad en ontdekken ze de vele verhalen.
360° Nieuwpoort, op vrijdagavond 26 juni, 3 en 10 juli en 14, 21 en 28 augustus
Congé Coorevits
In Congé Coorevits nodigt Annelien Coorevits elk weekend een bekende gast uit voor een babbel op een leuke plek in Blankenberge. Aangevuld met een zomers gerechtje van Claudia Allemeersch en een passende wijntip, is dit ons lifestyle magazine Tendens in een zomers kleedje.
Congé Coorevits, vanaf 4 juli, de hele zomer lang, elk weekend op Focus-WTV.
In 't Wilde Weg
Onze Focus-WTV gezichten gaan ook deze zomer opnieuw op pad in West-Vlaanderen voor In ’t Wilde Weg. Naomi ontdekt Roeselare, Jens gaat op verkenning in Poperinge, Ann-Sofie leert meer over de tabaksgeschiedenis van Wervik, Lorenzo trekt naar Ieper en Caroline ontdekt wat er in Waregem allemaal te beleven valt. En zo krijg jij ook heel wat leuke tips om deze zomer onze eigen streek te verkennen.
In ’t Wilde Weg, de week van 6 en 20 juli, 3, 10 en 24 augustus, telkens na het nieuws.
Ik Zomer West-Vlaams
Naar goede gewoonte fietst, wandelt en ontdekt Vincenzo De Jonghe opnieuw de hele provincie in Ik Zomer West-Vlaams. Vincenzo bundelt de leukste tips voor uitstapjes dicht bij huis. Van speelse avonturen in de provinciedomeinen tot rustige fietstochten of originele ideetjes voor een dagje uit met het gezin. Veel ideetjes dus voor een zomer vol herinneringen.
Ik zomer West-Vlaams, elke donderdag vanaf 2 juli.
Professor Proper
Vanaf woensdag 22 juli krijg je elke woensdag een sorteertip. Professor Proper geeft je de beste tips over hoe je je plastic fles het best in de PMD-zak gooit, wat je doet met etensresten en mag een pizzadoos nu wel of niet bij het papier en karton? Professor Proper legt het haarfijn uit zodat jij een topsorteerder wordt! En daar vaart iedereen wel bij.
Professor Proper, elke woensdag na het nieuws vanaf 22 juli.
Hier Wordt Gelachen
En er is nog meer. Op 7 donderdagavonden in juli en augustus nodigen we onze kijkers uit voor een gratis comedy avond. Het enige wat je moet doen, is je stoel meebrengen. Wij voorzien twee stand-up comedians, een gratis drankje en hopelijk ook een mooie avondzon.
Meer info op www.focus-wtv.be/programmas en www.hierwordtgelachen.be.