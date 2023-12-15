Vanaf woensdag 22 juli krijg je elke woensdag een sorteertip. Professor Proper geeft je de beste tips over hoe je je plastic fles het best in de PMD-zak gooit, wat je doet met etensresten en mag een pizzadoos nu wel of niet bij het papier en karton? Professor Proper legt het haarfijn uit zodat jij een topsorteerder wordt! En daar vaart iedereen wel bij.



Professor Proper, elke woensdag na het nieuws vanaf 22 juli.