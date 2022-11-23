Liam Van Haverbeke presenteert op 18 maart voor het eerst het nieuws bij Focus&WTV. De 25-jarige Ingelmunsternaar is al even een bekende stem bij Qmusic, maar combineert straks dus radio met televisie.

“Ik vertel elke dag verhalen op radio, maar op televisie komt daar nog een extra dimensie bij. Je kan het nieuws niet alleen horen, maar ook tonen”, zegt Liam. “Dat net bij Focus&WTV te mogen doen voor West-Vlaanderen, waar ik zelf vandaan kom, maakt het extra bijzonder.”