Nieuws
Roeselare Ingelmunster

Nieuw gezicht bij Focus&WTV: Liam Van Haver­be­ke wordt nieuwsanker

Vanaf woensdag 18 maart krijgt het nieuws van Focus&WTV er een nieuw gezicht bij. Liam Van Haverbeke (25), bekend van Qmusic, zal zowel ’s middags als ’s avonds, en af en toe in het weekend, het nieuws presenteren.

Liam Van Haverbeke presenteert op 18 maart voor het eerst het nieuws bij Focus&WTV. De 25-jarige Ingelmunsternaar is al even een bekende stem bij Qmusic, maar combineert straks dus radio met televisie.

“Ik vertel elke dag verhalen op radio, maar op televisie komt daar nog een extra dimensie bij. Je kan het nieuws niet alleen horen, maar ook tonen”, zegt Liam. “Dat net bij Focus&WTV te mogen doen voor West-Vlaanderen, waar ik zelf vandaan kom, maakt het extra bijzonder.”

“Ik vertel elke dag verhalen op radio, maar op televisie komt daar nog een extra dimensie bij."

Liam Van Haverbeke, nieuwsanker Focus-WTV
Bart Coopman, hoofdredacteur van Focus&WTV, is enthousiast over de nieuwe aanwinst: “Sinds het vertrek van Kjenta hadden we een plek vrij in onze groep van nieuwsankers. Liam is een gedreven jonge gast, enthousiast en toch met een erg professionele aanpak. Het intensieve voorbereidingstraject van de voorbije maanden overtuigt me dat hij snel een vertrouwd gezicht zal zijn voor onze meer dan 295.000 dagelijkse kijkers.”

Samen met presentatoren Karl, Ann-Sofie, Tijs, Lore en Jens wordt Liam een vast gezicht voor het West-Vlaamse nieuws.

Redactie
Focus & WTV

