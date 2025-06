Lore Sinnaeve startte haar loopbaan bij Focus en WTV na haar studies journalistiek. "Toen werkte ik hier als cameravrouw voor het nieuws. Achter de schermen dus. Dat was heel interessant en leerrijk, maar stiekem droomde ik er toen al van om het nieuws te presenteren. En kijk, zoveel jaar later is het zo ver."

In februari lanceerde Focus en WTV een oproep naar schermgezichten. "Bij de screentesten in maart sprong Lore er meteen uit. Ze deed al ruime ervaring op bij onze Oost-Vlaamse collega's van AVS (waar ze zo'n tien jaar geleden is gestopt, red.). We zijn blij dat ze na een tussenpauze haar schermcarrière bij onze zenders een vervolg kan geven", zegt Bart Coopman, chef nieuws Focus en WTV.