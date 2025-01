Alle elf de Vlaamse regionale omroepen krijgen voor hun nieuwsaanbod een algemene waarderingsscore van minstens 7 op 10 en halen daarmee ook in 2024 de kwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid vooropstelt. De regionale omroepen hebben een trouwe basis: het aantal kijkers dat even vaak of meer kijkt dan één jaar geleden is stabiel gebleven.

Het regionale nieuws wordt vooral geapprecieerd omwille van zijn betrouwbaarheid en actualiteit, gevolgd door het “in touch” zijn met de mensen uit de buurt en toegankelijkheid. Actualiteit en mobiliteit blijven de belangrijkste interessedomeinen van de kijkers, gevolgd door entertainment, toerisme en cultuur. Er is in vergelijking met 2023 een opvallend grotere interesse in actualiteit en nieuws, verkeer en mobiliteit, toerisme, gemeentepolitiek en economisch nieuws.