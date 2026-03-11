De politiezone Westkust maakte dinsdag bekend dat ze extra middelen zullen inzetten om mensensmokkel tegen te gaan. Door het rustige weer en de kalme zee wordt de kans groter dat transmigranten de oversteek naar Engeland proberen maken met kleine bootjes. Vanuit kampen in Frankrijk kwamen gisteren zo’n 300 transmigranten richting de Belgische grens.

"Op een bepaald moment hebben we beslist om de federale politie aan de grens te zetten om te voorkomen dat ze over zouden komen", klonk het bij Nicholas Paelinck, korpschef van politie Westkust. "De Franse politie heeft daar goed werk geleverd en de massa kunnen terugdrijven."

30-tal transmigranten

Maar ondanks alle inspanningen aan Belgische zijde – extra patrouilles, politie te paard, drones en een vliegtuigje van Frontex – zijn toch twee boten met telkens een dertigtal transmigranten het water in gegaan. "Met bijstand van de heli hebben we mensen uit de duinen gehaald in Oostduinkerke, acht migranten met materiaal om boten op te blazen", vertelt Paelinck verder.