Druk­ke nacht voor poli­tie­zo­ne West­kust: trans­mi­gran­ten opge­pakt en men­sen­smok­ke­laars onderschept

De politiezone Westkust heeft tijdens de nacht van dinsdag op woensdag een drukke nacht gehad. Twee bootjes met vluchtelingen hebben op dinsdagavond en woensdagochtend langs de kust kunnen uitvaren vanuit Lombardsijde (Middelkerke). In de duinen van Oostduinkerke werden dan weer acht transmigranten opgepakt en in Jabbeke zijn twee auto's met mensensmokkelaars en scheepvaartmateriaal onderschept.

De politiezone Westkust maakte dinsdag bekend dat ze extra middelen zullen inzetten om mensensmokkel tegen te gaan. Door het rustige weer en de kalme zee wordt de kans groter dat transmigranten de oversteek naar Engeland proberen maken met kleine bootjes. Vanuit kampen in Frankrijk kwamen gisteren zo’n 300 transmigranten richting de Belgische grens.

"Op een bepaald moment hebben we beslist om de federale politie aan de grens te zetten om te voorkomen dat ze over zouden komen", klonk het bij Nicholas Paelinck, korpschef van politie Westkust. "De Franse politie heeft daar goed werk geleverd en de massa kunnen terugdrijven."

30-tal transmigranten

Maar ondanks alle inspanningen aan Belgische zijde – extra patrouilles, politie te paard, drones en een vliegtuigje van Frontex – zijn toch twee boten met telkens een dertigtal transmigranten het water in gegaan. "Met bijstand van de heli hebben we mensen uit de duinen gehaald in Oostduinkerke, acht migranten met materiaal om boten op te blazen", vertelt Paelinck verder. 

"Dan zijn er inderdaad bewegingen geweest weg en weer, mensen die toekwamen en toch vertrokken. Zo is er dinsdag rond 18 uur 's avonds een boot vertrokken, ook deze ochtend rond 4.45 uur. Allemaal nadat onze actie afgelopen was. Op de snelwegparking van Jabbeke zijn door de wegpolitie twee runners onderschept met boten aan boord. In de nasleep heeft politiezone Kouter ook nog twee runners onderschept met een motor en benzine."

Modus operandi

Het actieterrein van de mensensmokkelaars schoof op naar het noorden. De tweede taxiboot van woensdagochtend vertrok in de buurt van Lombardsijde (Middelkerke).

"Eens ze in het water zitten, is het sowieso te laat. De heli was ook weg, die zijn dan begeleid door de kustreddingsdienst. Dat toont nog maar eens aan dat ze hun modus operandi aanpassen. We zien dat ze nu in plaats van ’s nachts, in de vroege uren of ’s avonds laat vertrekken."

De redactie
Grenscriminaliteit

662557 d97650bf dc37 4eb9 a42d 6b38420cb58d 6c2ea5 original 1773823320

