De politie aan de Westkust verhoogt de controles tegen mensensmokkel. Door het zachte lenteweer zijn de omstandigheden ideaal voor overtochten naar Engeland, en dat zorgt voor extra waakzaamheid
De politiezone Westkust zet extra middelen in om mensensmokkel tegen te gaan. Door het rustige weer en de kalme zee is de kans groter dat transmigranten de oversteek naar Engeland proberen maken met kleine bootjes.
“Met de weerberichten die we krijgen van de Fransen en Britten is dit een zeer gunstige periode”, zegt korpschef Nicholas Paelinck. “We krijgen ook info dat mensen uit kampen en opvangcentra in Frankrijk vertrokken zijn. Het zal waarschijnlijk een drukke nacht worden.”
De lokale politie krijgt versterking van de federale politie en zet ook extra middelen in vanuit de lucht. Zo wordt er gewerkt met drones, een helikopter en een vliegtuig van Frontex. Ook patrouilles te paard controleren dagelijks de duinen, vooral in de grensstreek.
Meer slagkracht
Vorig jaar staken meer dan 40.000 transmigranten de Noordzee over met kleine boten. Dat blijft een gevaarlijke onderneming. Ook strandgangers reageren bezorgd. “Ze doen dat voor een beter leven, maar ik zou het zelf niet durven. Ze betalen er ook veel voor”, klinkt het. Anderen pleiten voor meer hulp ter plaatse: “Ik vind het triest. Er zou meer organisatie moeten zijn en hulp in de landen van herkomst.”
Intussen heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé een nieuw besluit uitgevaardigd dat de politie meer slagkracht geeft. Agenten mogen voortaan systematisch controles uitvoeren bij personen die verdacht worden van betrokkenheid bij mensensmokkel.
“Wij kunnen nu ook bestuurlijk in beslag nemen, zoals voertuigen, gsm’s, bankkaarten en geld”, aldus Paelinck. “Op dit moment zitten we aan 124 transmigranten en 27 mensensmokkelaars.”
De verscherpte controles gelden voorlopig voor onbepaalde duur in de politiezones Westkust, Middelkerke en Spoorkin. Indien nodig kan het gebied nog uitgebreid worden.