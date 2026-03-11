De politiezone Westkust zet extra middelen in om mensensmokkel tegen te gaan. Door het rustige weer en de kalme zee is de kans groter dat transmigranten de oversteek naar Engeland proberen maken met kleine bootjes.

“Met de weerberichten die we krijgen van de Fransen en Britten is dit een zeer gunstige periode”, zegt korpschef Nicholas Paelinck. “We krijgen ook info dat mensen uit kampen en opvangcentra in Frankrijk vertrokken zijn. Het zal waarschijnlijk een drukke nacht worden.”

De lokale politie krijgt versterking van de federale politie en zet ook extra middelen in vanuit de lucht. Zo wordt er gewerkt met drones, een helikopter en een vliegtuig van Frontex. Ook patrouilles te paard controleren dagelijks de duinen, vooral in de grensstreek.