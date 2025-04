Bercy Slegers, eerste Schepen Stad Wervik: “De inzet van extra patrouille ’s nachts werpt dus al zijn vruchten af. De korpschef geeft trouwens mee dat de nachtpatrouilles in Wervik voor het Paasweekend nog eens opgedreven zullen worden. En vanaf maandagnacht, na de Paasvakantie, is het de bedoeling om de patrouilles over de hele politiezone Arro Ieper te verdubbelen in de nacht.”



Deze week is ook vanuit de korpschef van arro Ieper de vraag vertrokken naar de federale politie voor tijdelijke extra versterking.