De politie heeft wel een bende kunnen oppakken die in de hele regio actief was. Maar de oppositie vraagt om een commissie bijeen te roepen om de veiligheidsmaatregelen in Wervik, vooral ’s nachts, te bespreken. Sanne Vantomme, N-VA (Oppositie): “Ik kreeg bericht dat er vannacht ingebroken werd in twee bestelwagens. Ook een garagebedrijf in de Geluwesteenweg moest eraan geloven. Daar is het blijkbaar gebleven bij een poging. We stellen ons vragen bij de actie Leierust, of dit allemaal welk genoeg is.”