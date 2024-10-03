19°C
Meer gra­du­aats­stu­den­ten en meer afstands­on­der­wijs: ook hoge­school VIVES opent academiejaar

Vives

Na hogeschool Howest heeft nu ook VIVES het academiejaar geopend. Ook daar zijn er meer studenten. De bacheloropleiding Drone Applications heeft zelfs dubbel zo veel studenten als vorig academiejaar.

Vooral het aantal graduaatsstudenten is opvallend gestegen, zeggen ze bij VIVES. Zo'n opleiding duurt twee jaar en is vooral praktijkgericht.

Omdat zesdejaars uit beroepsopleidingen nu ook meteen aan zo'n graduaat kunnen staren kiezen ze nu vaker daarvoor, dan eerst een zevende jaar te doen. En ook wie uit zo'n specialisatiejaar komt kan nog starten aan zo'n graduaatsopleiding. Hogeschool VIVES ziet daar vooral de oorzaak van die opvallende stijging. Voertuigtechnieken is daarbij de populairste richting bij VIVES.

Nieuws

Howest start nieuw academiejaar en viert 30-jarig bestaan

Ook afstandsonderwijs in de lift

Er zijn ook dit jaar trouwens meer studenten die kiezen voor afstandsonderwijs: ze komen dus nooit naar een campus van VIVES, en leggen zelfs de examens vanop afstand af.

