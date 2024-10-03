Vooral het aantal graduaatsstudenten is opvallend gestegen, zeggen ze bij VIVES. Zo'n opleiding duurt twee jaar en is vooral praktijkgericht.

Omdat zesdejaars uit beroepsopleidingen nu ook meteen aan zo'n graduaat kunnen staren kiezen ze nu vaker daarvoor, dan eerst een zevende jaar te doen. En ook wie uit zo'n specialisatiejaar komt kan nog starten aan zo'n graduaatsopleiding. Hogeschool VIVES ziet daar vooral de oorzaak van die opvallende stijging. Voertuigtechnieken is daarbij de populairste richting bij VIVES.