Meer graduaatsstudenten en meer afstandsonderwijs: ook hogeschool VIVES opent academiejaar
Na hogeschool Howest heeft nu ook VIVES het academiejaar geopend. Ook daar zijn er meer studenten. De bacheloropleiding Drone Applications heeft zelfs dubbel zo veel studenten als vorig academiejaar.
Vooral het aantal graduaatsstudenten is opvallend gestegen, zeggen ze bij VIVES. Zo'n opleiding duurt twee jaar en is vooral praktijkgericht.
Omdat zesdejaars uit beroepsopleidingen nu ook meteen aan zo'n graduaat kunnen staren kiezen ze nu vaker daarvoor, dan eerst een zevende jaar te doen. En ook wie uit zo'n specialisatiejaar komt kan nog starten aan zo'n graduaatsopleiding. Hogeschool VIVES ziet daar vooral de oorzaak van die opvallende stijging. Voertuigtechnieken is daarbij de populairste richting bij VIVES.
Ook afstandsonderwijs in de lift
Er zijn ook dit jaar trouwens meer studenten die kiezen voor afstandsonderwijs: ze komen dus nooit naar een campus van VIVES, en leggen zelfs de examens vanop afstand af.