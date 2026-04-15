Rode Kruis vrijwilligers maken zich klaar voor afscheidsceremonie Tijs Anthone in Kortrijk
In Kortrijk vond vandaag de afscheidsceremonie plaats van Tijs Anthone, de docent van de VIVES Hogeschool die eerder deze maand om het leven kwam bij een arbeidsongeval in het Maaklab op de campus.
De plechtigheid bracht familie, collega’s en studenten samen om afscheid te nemen. Ook verschillende vrijwilligers van het Rode Kruis waren aanwezig tijdens de ceremonie.
De docent Ontwerp- en Productietechnologie aan de hogeschool Vives Kortrijk overleed in het AZ Groeninge. Tijs Anthone werd 34 jaar.
