Docent Vives sterft bij arbeids­on­ge­val in Maak­lab Kortrijk

Bij een arbeidsongeval is woensdag iets voor de middag een man van 34 jaar om het leven gekomen in de Vives Hogeschool, campus Kortrijk. De docent kwam onder een machine terecht in het Maaklab. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man te reanimeren en naar het ziekenhuis over te brengen maar hij bezweek daar aan z'n verwondingen.

Het ongeval gebeurde woensdag rond de middag in het Maaklab, een atelier voor co-creatie en projectwerk in opleidingen zoals industriële wetenschappen. "De docent kwam onder een zware machine terecht toen die werd verplaatst. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden", zegt Louise Delputte, de woordvoerster van Vives. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, het arbeidsauditoraat voert een onderzoek. 

"Onze gedachten uit naar het slachtoffer, zijn familie en anderen die nauw met hem samenwerken", zegt Kathy De Witte, de algemeen directeur van de Hogeschool Vives.

Bart Coopman

Bart Coopman
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle
"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt

Arcelor Metal Belga

Arbeider (30) uit Hooglede verliest onderarm na arbeidsongeval bij ArcelorMittal Gent
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend
IMG 3976

Man (59) in levensgevaar na val van stelling in Roeselare
Sterckx

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Werfongeval Menen

Ongeval op bouwwerf: vier arbeiders en één brandweerman gewond
316 BB BL Arbeidsongeval

Arbeider (32) overleden bij ongeval met hoogtewerker in Harelbeke
