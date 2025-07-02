Het ongeval gebeurde woensdag rond de middag in het Maaklab, een atelier voor co-creatie en projectwerk in opleidingen zoals industriële wetenschappen. "De docent kwam onder een zware machine terecht toen die werd verplaatst. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden", zegt Louise Delputte, de woordvoerster van Vives. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, het arbeidsauditoraat voert een onderzoek.

"Onze gedachten uit naar het slachtoffer, zijn familie en anderen die nauw met hem samenwerken", zegt Kathy De Witte, de algemeen directeur van de Hogeschool Vives.