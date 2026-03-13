Het slachtoffer was in dienst bij het bedrijf Lybover uit Waregem, dat als onderaannemer actief is op de site van Tropicana in de haven. De man moest daar een hoogtewerker ophalen. Daarbij raakte hij gekneld met zijn arm en nek tussen een metalen poort, een zogenoemde ‘speedgate’ die in enkele seconden opent en sluit.

De man overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat meldt dat het slachtoffer is gestorven door verstikking als gevolg van zwaar inwendig letsel aan het strottenhoofd. Zij onderzoeken het ongeval nu verder. Ook Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse, samen met een wetsgeneesheer en een technisch raadgever aangesteld door het arbeidsauditoraat.

De site in de haven van Zeebrugge is voorlopig nog niet vrijgegeven.