15°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge Waregem Zwevegem

Dode­lijk arbeids­on­ge­val in haven van Zee­brug­ge: 61-jari­ge man komt om het leven

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In de haven van Zeebrugge is vanmorgen een 61-jarige man uit Zwevegem om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op de site van Tropicana. Het slachtoffer raakte gekneld tussen een snel sluitende toegangspoort en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. 

Het slachtoffer was in dienst bij het bedrijf Lybover uit Waregem, dat als onderaannemer actief is op de site van Tropicana in de haven. De man moest daar een hoogtewerker ophalen. Daarbij raakte hij gekneld met zijn arm en nek tussen een metalen poort, een zogenoemde ‘speedgate’ die in enkele seconden opent en sluit.

De man overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat meldt dat het slachtoffer is gestorven door verstikking als gevolg van zwaar inwendig letsel aan het strottenhoofd. Zij onderzoeken het ongeval nu verder. Ook Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse, samen met een wetsgeneesheer en een technisch raadgever aangesteld door het arbeidsauditoraat.

De site in de haven van Zeebrugge is voorlopig nog niet vrijgegeven.

Redactie
Meest gelezen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden