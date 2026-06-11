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Zeebrugge

ICO Zee­brug­ge voor­ziet gro­te sche­pen van walstroom

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ICO Zeebrugge heeft vandaag zijn eerste walstroominstallatie officieel in gebruik genomen. Na een succesvolle testfase begin juni, waarin alle technische specificaties werden gevalideerd, werd vandaag het eerste schip effectief aangesloten en voorzien van elektriciteit.

Walstroom maakt het mogelijk om aangemeerde schepen te voorzien van elektriciteit vanaf de terminal, zodat zij hun eigen generatoren kunnen uitschakelen. Hierdoor draaien schepen tijdens hun verblijf in de haven op hernieuwbare energie. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot, stikstofoxiden en fijnstof en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in en rond de haven. De installatie heeft momenteel de capaciteit om één schip tegelijk van energie te voorzien, met uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

"Deze investering bevestigt de ambitie van ICO om een voortrekkersrol te spelen in een duurzame en competitieve havenomgeving, zowel in België als internationaal", aldus Alain Guillemyn, Managing Director van ICO.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Haven Zeebrugge ICO

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