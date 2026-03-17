Havenarbeider (54) komt om bij arbeidsongeval aan boord van schip in Zeebrugge
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In de haven van Zeebrugge is een havenarbeider van 54 uit Blankenberge om het leven gekomen bij een arbeidsongeval aan boord van een zeeschip. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval.
Het ongeval gebeurde tijdens laadwerken aan boord van het schip Delphine, dat in Zeebrugge werd geladen met opleggers en containers voor transport naar het buitenland.
Het slachtoffer werkte als signaalgever aan boord van het schip. Volgens de eerste vaststellingen raakte hij gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Die containers zouden zijn verschoven nadat een zogenoemde RoRo-trekker, een voertuig dat wordt gebruikt bij laad- en losoperaties, ertegen was gereden.
Het parket van West-Vlaanderen heeft een strafonderzoek geopend. De Scheepvaartpolitie voerde ter plaatse vaststellingen uit, sprak met getuigen en onderzocht camerabeelden. Ook een wetsdokter en een arbeidsinspecteur van Toezicht Welzijn op het Werk werden aangesteld.
Het schip werd tijdelijk in beslag genomen, maar is intussen opnieuw vrijgegeven. Het verdere onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeval kon gebeuren en of de regels rond arbeidsveiligheid en werknemerswelzijn werden nageleefd.
Het slachtoffer is een man van 54 uit Blankenberge. Hij laat vijf kinderen na. Hij was erg bekend in de stad, onder meer als voormalig Prins Carnaval.
Het schip Delphine kwam eerder in het nieuws, door een zware brand. Die duurde vorig jaar dagenlang.
Het schip was toen geladen met elektrische auto's, in het ruim is toen brand ontstaan die dagenlang bleef smeulen.