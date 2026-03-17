Het ongeval gebeurde tijdens laadwerken aan boord van het schip Delphine, dat in Zeebrugge werd geladen met opleggers en containers voor transport naar het buitenland.

Het slachtoffer werkte als signaalgever aan boord van het schip. Volgens de eerste vaststellingen raakte hij gekneld tussen een scheepswand en een stapel containers. Die containers zouden zijn verschoven nadat een zogenoemde RoRo-trekker, een voertuig dat wordt gebruikt bij laad- en losoperaties, ertegen was gereden.

