Geldboete met uitstel voor dodelijk arbeidsongeval in Oostrozebeke
De Brugse correctionele rechtbank heeft een firma uit Tielt tot 24.000 euro boete met uitstel veroordeeld voor een dodelijk arbeidsongeval in Oostrozebeke. Tijdens het poetsen viel een 43-jarige arbeider in zijn tankwagen. Een bedrijf uit Oostrozebeke werd vrijgesproken voor onopzettelijke doding.
Het slachtoffer moest afvalwater lozen bij een Truck- en Tankcleaningbedrijf in Oostrozebeke. Na zijn opdracht besliste de arbeider -die bij een ander bedrijf werkte- zoals wel vaker om ook de binnenkant van zijn tankwagen grondig te poetsen. Het slachtoffer gebruikte een ongeschikte ladder en viel. Uiteindelijk kwam hij door de giftige gassen in de tankwagen om het leven.
Volgens de burgerlijke partijen en het arbeidsauditoraat hadden beide firma's boter op het hoofd. Daarbij werd opgemerkt dat men bij het Tankcleaningbedrijf wist dat de veertiger zijn tankwagen steevast op een onveilige manier schoonmaakte. "Maar ze hebben niets gedaan", klonk het.
Nooit controle
Het slachtoffer voerde vaak taken uit bij het bedrijf in Oostrozebeke, maar zijn eigenlijke werkgever controleerde nooit of hij de instructies naleefde. Het arbeidsauditoraat vorderde voor beide bedrijven 24.000 euro boete.
Vrijspraak voor onopzettelijke doding
De verdediging van het Oostrozebeekse bedrijf vroeg met succes de vrijspraak voor onopzettelijke doding en meerdere andere inbreuken. Het bedrijf kreeg wel opschorting van straf voor twee welzijnsinbreuken. Zo liet men nooit aan de werkgever van het slachtoffer weten dat hij geregeld in zijn tank afdaalde.
De advocaat betwistte de welzijnsinbreuken niet, maar pleitte dat een spijtige beslissing van het slachtoffer aan de basis van de feiten lag. Hij mocht zijn tankwagen in Oostrozebeke namelijk gewoon gratis laten reinigen. "Het naleven van de welzijnsvoorschriften zou het ongeval niet voorkomen hebben", aldus meester Jan Leysen. Volgens de rechtbank was er echter wel degelijk een oorzakelijk verband, al werd het slachtoffer voor de helft aansprakelijk gesteld.