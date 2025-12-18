Op de campus van hogeschool Vives in Kortrijk is een docent om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. De man van 34 uit Lauwe kwam onder een machine terecht. De hogeschool probeert collega's en studenten nu zo goed mogelijk op te vangen. Het slachtoffer was ook jarenlang actief bij het Rode Kruis in Wevelgem.

Kathy Dewitte, algemeen directeur hogeschool Vives: “Niet alleen persoonlijk ben ik erg aangeslagen, maar ook voor onze school laat Tijs een diepe leegte achter. Tijs was een bijzonder warm collega. Alle studenten kenden Tijs, Tijs kende ook alle studenten. Hij was heel toegankelijk. Hij was ook de lijm tussen de collega's. Je kon met Tijs eigenlijk geen ruzie maken. Hij was zeer geliefd en hij zal ontzettend hard gemist worden.”

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk

De verslagenheid bij hogeschool Vives is erg groot. Docent en oud-student Tijs was op de campus in Kortrijk negen jaar aan de slag binnen de opleiding ontwerp- en producttechnologie. Vives vangt de studenten en docenten nu zo goed mogelijk op. “Vandaag zijn wij al beschikbaar, ook psychosociale steun wordt voorzien. Maandag gaan wij om negen uur in alle campussen een minuut stilte houden en gaan wij ook bezinningsmomenten voorzien zowel voor medewerkers als studenten en zal ook het rouwregister in alle campussen beschikbaar zijn.”

Ook het Rode Kruis in Wevelgem is in diepe rouw. Het slachtoffer was er jarenlang vrijwillig ambulancier. Een warm iemand met grote inzet, zo staat op hun Facebookpagina. Bij de basketbalclub in Lauwe waar hij speelde herinneren ze hem op dezelfde manier.

"Alle studenten kenden Tijs, Tijs kende ook alle studenten."

Kathy Dewitte
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Arbeidsongeval Vives

