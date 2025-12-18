De verslagenheid bij hogeschool Vives is erg groot. Docent en oud-student Tijs was op de campus in Kortrijk negen jaar aan de slag binnen de opleiding ontwerp- en producttechnologie. Vives vangt de studenten en docenten nu zo goed mogelijk op. “Vandaag zijn wij al beschikbaar, ook psychosociale steun wordt voorzien. Maandag gaan wij om negen uur in alle campussen een minuut stilte houden en gaan wij ook bezinningsmomenten voorzien zowel voor medewerkers als studenten en zal ook het rouwregister in alle campussen beschikbaar zijn.”

Rode Kruis

Ook het Rode Kruis in Wevelgem is in diepe rouw. Het slachtoffer was er jarenlang vrijwillig ambulancier. Een warm iemand met grote inzet, zo staat op hun Facebookpagina. Bij de basketbalclub in Lauwe waar hij speelde herinneren ze hem op dezelfde manier.

