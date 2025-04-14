In 1985 opende Zespri een hub in ons land, maar in 2028 komt daar een einde aan. Dan loopt het contract met de Belgium New Fruit Wharf in Zeebrugge af. De Nieuw-Zeelandse kiwihandelaar kiest voor drie centrale hubs in Italië, Nederland en Spanje voor zijn Europese toeleveringsketen. Het vertrek van Zespri is een enorme aderlating voor Zeebrugge. De vaste medewerkers zullen een voorstel krijgen om elders binnen het bedrijf aan de slag te blijven. Tijdens het hoogseizoen verwerken arbeiders wekelijks 8 miljoen kiwi's.