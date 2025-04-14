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Zeebrugge

Kiwihan­de­laar Zes­pri laat ves­ti­ging in haven Zee­brug­ge van­af 2028 links liggen

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Na 40 jaar verlaat kiwihandelaar Zespri zijn vestiging in de haven van Zeebrugge. Er lopen momenteel onderhandelingen met Vlissingen in Nederland om daar verder uit te breiden.

In 1985 opende Zespri een hub in ons land, maar in 2028 komt daar een einde aan. Dan loopt het contract met de Belgium New Fruit Wharf in Zeebrugge af. De Nieuw-Zeelandse kiwihandelaar kiest voor drie centrale hubs in Italië, Nederland en Spanje voor zijn Europese toeleveringsketen. Het vertrek van Zespri is een enorme aderlating voor Zeebrugge. De vaste medewerkers zullen een voorstel krijgen om elders binnen het bedrijf aan de slag te blijven. Tijdens het hoogseizoen verwerken arbeiders wekelijks 8 miljoen kiwi's.

Kiwischip2
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In Zeebrugge lossen ze vandaag en morgen 8 miljoen kiwi's

Ook volgens de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, die tevens ook in het havenbestuur van Zeebrugge zetelt, is het vertrek van het bedrijf een groot verlies op het vlak van werkgelegenheid.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Haven Zeebrugge

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