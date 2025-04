In Zeebrugge zijn de eerste kiwi’s uit Nieuw-Zeeland aangekomen. Vandaag en morgen samen lossen ze daar zo'n 8 miljoen stuks. Het is meteen de start van het Nieuw-Zeelandse kiwiseizoen, met wekelijks een schip vol fruit. De gele kiwi’s liggen binnenkort al in de winkel, de groene laten nog even op zich wachten.