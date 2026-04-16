Hummus van waterlinzen levert Vives-studenten hoofdprijs op bij Ecotrophelia Awards
Studenten van Hogeschool VIVES hebben de Food At Work Ecotrophelia Awards gewonnen met een innovatieve plantaardige spread op basis van waterlinzen. Met hun product 'Greenella' overtuigden ze de jury op vlak van smaak, duurzaamheid en marktklaarheid.
De Food At Work Ecotrophelia Awards dagen jaarlijks studenten uit om vernieuwende voedingsproducten te ontwikkelen. Dit jaar namen 14 teams van 9 Belgische hogescholen en universiteiten deel. De hoofdprijs gaat naar een team van Hogeschool Vives.
Het winnende product, Greenella, is een plantaardige spread op basis van kikkererwten en waterlinzen. Dat is een ingrediënt dat pas sinds 2025 erkend is als ‘novel food’ binnen de Europese Unie. Door waterlinzen te verwerken in een herkenbare hummus, wil het team de stap naar nieuwe voeding kleiner maken voor consumenten.
Deze Vives-studenten ontwikkelden Greenella © Fevia
De waterlinzen zorgen niet alleen voor een opvallende groene kleur, maar ook voor een lagere ecologische impact. Ze verbruiken tot 90 procent minder water en landbouwgrond dan traditionele gewassen en leveren efficiënter eiwitten. Greenella bevat bovendien weinig suiker en minder calorieën dan klassieke hummus.
Met hun overwinning mogen de VIVES-studenten België vertegenwoordigen op de Europese finale van Ecotrophelia in oktober.
Voedingsbedrijven zoeken nieuw talent
Volgens Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, tonen de inzendingen aan dat jong talent sterk inzet op gezondheid en duurzaamheid. Tegelijk blijft de vraag naar technisch geschoolde profielen groot. “Voedingsbedrijven zoeken vooral STEM-profielen, zoals productieoperatoren, ingenieurs en voedingstechnologen”, zegt Goedele Verhaeghe van Fevia.
Ook Fevia-CEO Ann Wurman benadrukt het belang van jong talent: “Met deze wedstrijd willen we jongeren aanmoedigen om hun creativiteit en talent in te zetten in de voedingssector. De winnaars tonen hoe smaak, gezondheid en duurzaamheid perfect kunnen samengaan.”