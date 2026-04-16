De Food At Work Ecotrophelia Awards dagen jaarlijks studenten uit om vernieuwende voedingsproducten te ontwikkelen. Dit jaar namen 14 teams van 9 Belgische hogescholen en universiteiten deel. De hoofdprijs gaat naar een team van Hogeschool Vives.

Het winnende product, Greenella, is een plantaardige spread op basis van kikkererwten en waterlinzen. Dat is een ingrediënt dat pas sinds 2025 erkend is als ‘novel food’ binnen de Europese Unie. Door waterlinzen te verwerken in een herkenbare hummus, wil het team de stap naar nieuwe voeding kleiner maken voor consumenten.