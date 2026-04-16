18°C
Aanmelden
Nieuws

Hum­mus van waterlin­zen levert Vives-stu­den­ten hoofd­prijs op bij Eco­trop­he­lia Awards

Greenella

Studenten van Hogeschool VIVES hebben de Food At Work Ecotrophelia Awards gewonnen met een innovatieve plantaardige spread op basis van waterlinzen. Met hun product 'Greenella' overtuigden ze de jury op vlak van smaak, duurzaamheid en marktklaarheid.

De Food At Work Ecotrophelia Awards dagen jaarlijks studenten uit om vernieuwende voedingsproducten te ontwikkelen. Dit jaar namen 14 teams van 9 Belgische hogescholen en universiteiten deel. De hoofdprijs gaat naar een team van Hogeschool Vives. 

Het winnende product, Greenella, is een plantaardige spread op basis van kikkererwten en waterlinzen. Dat is een ingrediënt dat pas sinds 2025 erkend is als ‘novel food’ binnen de Europese Unie. Door waterlinzen te verwerken in een herkenbare hummus, wil het team de stap naar nieuwe voeding kleiner maken voor consumenten.

© Fevia

De waterlinzen zorgen niet alleen voor een opvallende groene kleur, maar ook voor een lagere ecologische impact. Ze verbruiken tot 90 procent minder water en landbouwgrond dan traditionele gewassen en leveren efficiënter eiwitten. Greenella bevat bovendien weinig suiker en minder calorieën dan klassieke hummus.

Met hun overwinning mogen de VIVES-studenten België vertegenwoordigen op de Europese finale van Ecotrophelia in oktober.

Voedingsbedrijven zoeken nieuw talent

Volgens Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, tonen de inzendingen aan dat jong talent sterk inzet op gezondheid en duurzaamheid. Tegelijk blijft de vraag naar technisch geschoolde profielen groot. “Voedingsbedrijven zoeken vooral STEM-profielen, zoals productieoperatoren, ingenieurs en voedingstechnologen”, zegt Goedele Verhaeghe van Fevia.

Ook Fevia-CEO Ann Wurman benadrukt het belang van jong talent: “Met deze wedstrijd willen we jongeren aanmoedigen om hun creativiteit en talent in te zetten in de voedingssector. De winnaars tonen hoe smaak, gezondheid en duurzaamheid perfect kunnen samengaan.”

celien.tanghe@focus-wtv.be

Vives

Meest gelezen

Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Gargaeauto
Nieuws

Garage uitgebrand nadat auto vuur vat
Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

301 BB LINKS videoclipsnellekortrijk

Droom die uitkomt: Victor-Edouard (12) uit Kortrijk speelt mee in videoclip van idool Snelle
2020-03-22 00:00:00 - Take-awayservice met boeken in Sijsele

Groen Beernem verzet zich tegen sluiting bib Oedelem
306 BB RECHTS literatuurprojectdepanne9u

Kinderen schrijven boek, samen met bekende jeugdauteur
Veiligheid roeselare

Meer GAS-boetes en betrapte sluikstorters in Roeselare, maar zorgenkind blijft overlast aan station
Actie De Zande 1

Leerkrachten in jeugdinstelling De Zande staken: “Te veel onduidelijkheid over overstap naar Onderwijs”
Griet van ryckegem gebedsruimte menen

Moslimgemeenschap dient nieuwe vergunningsaanvraag voor ontmoetingsruimte in
Aanmelden