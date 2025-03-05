Dit academiejaar valt ook op dat bepaalde opleidingen sterk groeien. Vooral binnen het sociaal-agogische domein is de vraag groot. “Alles wat met zorg te maken heeft, zoals jeugdzorg en ouderenzorg, zit duidelijk in de lift,” zegt D’hulster.

Voor veel eerstejaarsstudenten is het vooral nog even wennen. Marthe Geeraert, student Sociaal Werk: “Ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet verwachten omdat ik net uit het middelbaar kom. Maar ik vind het super om met mensen bezig te zijn. De opties binnen sociaal werk zijn heel breed en daarom heb ik voor die richting gekozen.”

Ook Eliot Masson start in dezelfde opleiding. “Ik vind het belangrijk dat mensen zich goed voelen en een goede levenskwaliteit hebben. Daarom koos ik voor sociaal werk,” legt ze uit.