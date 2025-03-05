19°C
Nieuws
Brugge Kortrijk

Howest start nieuw aca­de­mie­jaar en viert 30-jarig bestaan

In Kortrijk trapt Howest vanavond het nieuwe academiejaar officieel op gang. Voor de hogeschool, met ook campussen in Brugge, wordt het een bijzonder jaar: Howest viert namelijk zijn 30-jarig bestaan.

Algemeen directeur Frederik D’hulster blikt trots terug. “We zijn in 1995 gestart met 2.800 studenten. Dit jaar gaan we richting de 12.000. De hogeschool heeft in die dertig jaar een hele transformatie meegemaakt.”

Zorg zit in de lift

Dit academiejaar valt ook op dat bepaalde opleidingen sterk groeien. Vooral binnen het sociaal-agogische domein is de vraag groot. “Alles wat met zorg te maken heeft, zoals jeugdzorg en ouderenzorg, zit duidelijk in de lift,” zegt D’hulster.

Voor veel eerstejaarsstudenten is het vooral nog even wennen. Marthe Geeraert, student Sociaal Werk: “Ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet verwachten omdat ik net uit het middelbaar kom. Maar ik vind het super om met mensen bezig te zijn. De opties binnen sociaal werk zijn heel breed en daarom heb ik voor die richting gekozen.”

Ook Eliot Masson start in dezelfde opleiding. “Ik vind het belangrijk dat mensen zich goed voelen en een goede levenskwaliteit hebben. Daarom koos ik voor sociaal werk,” legt ze uit.

Howest 2

Boodschap van directeur: "Amuseer jullie!"

Howest verandert zelf ook. In Brugge zijn de campussen sinds dit jaar definitief weg uit de Sint-Jorisstraat. Bijna alle opleidingen zijn nu gevestigd aan het station.

Voor zijn studenten heeft de directeur nog een duidelijke boodschap: “Dat ze zich mogen amuseren. Studietijd is de mooiste tijd van je leven. Ik hoop dat ze dat kunnen waarmaken en dat ze een netwerk opbouwen waar ze hun hele leven lang van genieten.”

Redactie
Howest

