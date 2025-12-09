12°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Stu­den­ten Howest bren­gen Panamarenko’s kunst digi­taal tot leven met VR-game

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De werken van Panamarenko krijgen een digitale make-over. Studenten en onderzoekers van Howest ontwikkelden een VR-game en een augmented reality-ervaring waarmee jong en oud de iconische kunst van de Belgische kunstenaar op een interactieve manier kunnen ontdekken.

Hoe breng je de fantasierijke wereld van Panamarenko naar een digitaal publiek? Dat was de uitdaging die de Panamarenko Foundation voorlegde aan de Digital Arts and Entertainment-afdeling van Howest. Het resultaat: een interactieve VR-game én een AR-ervaring die de werken van de Belgische kunstenaar op een innovatieve manier ontsluiten.

In de VR-game kunnen bezoekers twee van Panamarenko’s kunstwerken repareren, zoals de bekende ‘meikever’. 

Voor jong en oud

Het project heeft niet alleen een educatieve insteek voor de oudere generatie, maar wil ook jongere bezoekers aantrekken. “Door VR-games en digitale ervaringen te combineren met zijn kunst, maken we Panamarenko toegankelijker voor een breed publiek”, zegt student Bobbie Kindt.

“Door VR-games en digitale ervaringen te combineren met zijn kunst, maken we Panamarenko toegankelijker voor een breed publiek.”

Bobbie Kindt, student

Daarnaast is er een Augmented Reality-toepassing ontwikkeld. “Als je rondloopt in de stad, kun je met je gsm het kunstwerk ‘Bing’ zien rondvliegen. Dat begeleidt je naar het Panamarenko-huis, waar deel twee van de ervaring te beleven is. Zo kan iedereen het huis virtueel bezoeken, ook al is het niet altijd open voor publiek”, legt Ewoud Herregat, onderzoeker bij Howest, uit.

"Hij was hier wild van geweest"

Weduwe Evelyne Hoorens ziet de digitale ontsluiting van Panamarenko’s werken als een groot pluspunt. “Hij was hier wild van geweest. Het is zeer mooi gemaakt, het spiegelt echt zijn leefwereld. Het plezante en ludieke ervan past helemaal in zijn geest.”

Panamarenko was tijdens zijn leven gefascineerd door vliegende objecten en de droom van zelf vliegen. Zijn schaalmodellen van vliegtuigen, zeppelins en luchtballonnen combineerden techniek, magie en fantasie – een inspiratiebron die nu via digitale technologie opnieuw tot leven wordt gebracht.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Howest Gamen Panamarenko

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Kettingbotsing
Nieuws

Ongeval én kettingbotsing met zes voertuigen op E17 in Kortrijk-Oost

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Raymond van het Groenewoud

Wie nam de gitaar van Raymond van het Groenewoud mee in Brugge?
702opbrengstkerstmarkt1

Kerstmarkt in Brugge is populair: meer dan een miljoen bezoekers
Droomkaravaan Heist 2

De Droomkaravaan betovert Heist met feestelijke parade
Kerstmarkt Oedelem

Ontdek de grootste eendaagse kerstmarkt van Vlaanderen in Oedelem
Ewa Osniecka Tamecka

Vicerector Europacollege aangesteld als tijdelijke rector na ontslag Mogherini
Lovie ben weyts

Restauratie van gevel kasteel De Lovie is gestart
Aanmelden