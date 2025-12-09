Weduwe Evelyne Hoorens ziet de digitale ontsluiting van Panamarenko’s werken als een groot pluspunt. “Hij was hier wild van geweest. Het is zeer mooi gemaakt, het spiegelt echt zijn leefwereld. Het plezante en ludieke ervan past helemaal in zijn geest.”

Panamarenko was tijdens zijn leven gefascineerd door vliegende objecten en de droom van zelf vliegen. Zijn schaalmodellen van vliegtuigen, zeppelins en luchtballonnen combineerden techniek, magie en fantasie – een inspiratiebron die nu via digitale technologie opnieuw tot leven wordt gebracht.