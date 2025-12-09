Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De werken van Panamarenko krijgen een digitale make-over. Studenten en onderzoekers van Howest ontwikkelden een VR-game en een augmented reality-ervaring waarmee jong en oud de iconische kunst van de Belgische kunstenaar op een interactieve manier kunnen ontdekken.
Hoe breng je de fantasierijke wereld van Panamarenko naar een digitaal publiek? Dat was de uitdaging die de Panamarenko Foundation voorlegde aan de Digital Arts and Entertainment-afdeling van Howest. Het resultaat: een interactieve VR-game én een AR-ervaring die de werken van de Belgische kunstenaar op een innovatieve manier ontsluiten.
In de VR-game kunnen bezoekers twee van Panamarenko’s kunstwerken repareren, zoals de bekende ‘meikever’.
Voor jong en oud
Het project heeft niet alleen een educatieve insteek voor de oudere generatie, maar wil ook jongere bezoekers aantrekken. “Door VR-games en digitale ervaringen te combineren met zijn kunst, maken we Panamarenko toegankelijker voor een breed publiek”, zegt student Bobbie Kindt.
Daarnaast is er een Augmented Reality-toepassing ontwikkeld. “Als je rondloopt in de stad, kun je met je gsm het kunstwerk ‘Bing’ zien rondvliegen. Dat begeleidt je naar het Panamarenko-huis, waar deel twee van de ervaring te beleven is. Zo kan iedereen het huis virtueel bezoeken, ook al is het niet altijd open voor publiek”, legt Ewoud Herregat, onderzoeker bij Howest, uit.
"Hij was hier wild van geweest"
Weduwe Evelyne Hoorens ziet de digitale ontsluiting van Panamarenko’s werken als een groot pluspunt. “Hij was hier wild van geweest. Het is zeer mooi gemaakt, het spiegelt echt zijn leefwereld. Het plezante en ludieke ervan past helemaal in zijn geest.”
Panamarenko was tijdens zijn leven gefascineerd door vliegende objecten en de droom van zelf vliegen. Zijn schaalmodellen van vliegtuigen, zeppelins en luchtballonnen combineerden techniek, magie en fantasie – een inspiratiebron die nu via digitale technologie opnieuw tot leven wordt gebracht.