De oprichting van het Digital Health Lab komt er in een context van toenemende druk op de gezondheidszorg. Chronische aandoeningen (diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten) en bepaalde types kanker nemen toe, komen vaker op jongere leeftijd én in combinatie voor. Samen met de vergrijzing leidt dit nog meer druk op de gezondheidszorg. Inzetten op preventie of een gezonde levensstijl is daarom cruciaal. “Met dit lab dragen we vanuit Howest ons steentje bij aan de noodzakelijke omslag: van een systeem dat focust op behandeling naar een aanpak die inzet op het voorkomen van ziekte en het versterken van een gezonde levensstijl”, zegt coördinator van Digital Health Lab Laurent Degroote. “Digitale technologie speelt daarin een hele belangrijke rol, want ze biedt enorm veel mogelijkheden.”

App voor Zeepreventorium

In het nieuwe lab kunnen bezoekers kennismaken met bestaande digitale zorgtoepassingen en nieuwe innovaties in ontwikkeling. Er worden ook praktijkgerichte onderzoeksprojecten opgezet. “Zo zijn we samen met het Zeepreventorium in De Haan bezig aan de ontwikkeling van een smartphone-applicatie ReTrack die patiënten na het doorlopen van een revalidatietraject beter kan opvolgen en ondersteunen om herval tegen te gaan”, zegt Laurent Degroote. “Daarnaast bouwen we met AppCompass aan een platform voor kwalitatieve lifestyleapps die focussen op voeding en beweging. Op die manier willen we de gebruikers de weg wijzen in de jungle van lifestyleapps.”

Met studenten

Het lab richt zich op alle professionals die bezig zijn met gezondheid en gezonde levensstijl: ziekenhuizen, thuisverpleging, huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, gezondheidscoaches, technologiebedrijven, ondernemers, ziekenfondsen, ... “Zij kunnen bij ons terecht om kennis te maken met bestaande toepassingen, maar ook om samen nieuwe toepassingen te ontwikkelen, te testen & te implementeren, om materiaal uit te lenen of onze infrastructuur te gebruiken. Er is heel veel mogelijk”, zegt Laurent Degroote. “De studenten Sport & Bewegen en Gezondheidsbevordering zijn uiteraard ook actief betrokken in het lab. Door vele verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden, willen we de implementatie van digitale preventieve oplossingen helpen versnellen.”

Open lab

Het lab bevindt zich in de Howest-campus in de Rijselstraat in Brugge. Er is in het afgelopen jaar een volledige vleugel verbouwd. “We hebben er bewust voor gekozen om het Digital Health Lab niet te verbergen aan de binnenzijde van onze campus”, zegt Frederik D’hulster, algemeen directeur van Howest. “Het lab staat letterlijk in de etalage, aan de straatkant van de Rijselstraat. We reiken de hand uit naar iedereen die interesse heeft om mee te werken. De uitdagingen in de zorg zijn groot. Het is onze ambitie om, samen met vele partners, deze maatschappelijke uitdaging aan te pakken zodat mensen er sterker en beter van worden.”

Steun van Europa

Ook Europa gelooft sterk in digitalisering van de gezondheidzorg. Het project van 1,.5 miljoen euro wordt mee financieel ondersteund door de Europese Unie. “Het Digital Health Lab biedt een concrete oplossing voor een zeer actuele nood in de zorgsector: gezondheidsproblemen voorkomen, patiënten beter opvolgen en toch de werkdruk verlagen”, zegt Thomas de Béthune, vertegenwoordiger van de Europese Commissie in België. “Daarnaast is het ook een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen beleid, onderwijs, zorg en ondernemerschap.”