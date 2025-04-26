In Brugge zet Howest hun oude schoolcampus in de Sint-Jorisstraat opnieuw te koop. Het neogotische gebouw van de vroegere Rijksnormaalschool is meer dan 140 jaar oud en beschermd als monument. Alle lessen van Howest vinden inmiddels plaats in de nieuwe campus naast het station.

Een eerdere verkoopronde met een instelprijs van 14 miljoen euro leverde geen koper op. Deze keer kan iedereen een bod uitbrengen, tot uiterlijk 3 maart.