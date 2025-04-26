9°C
Nieuws
Brugge

His­to­risch Howest-gebouw in Brug­ge opnieuw te koop na mis­luk­te verkoop

De historische campus van Howest in de Sint-Jorisstraat in Brugge staat opnieuw te koop. Het monumentale neogotische gebouw, meer dan 140 jaar oud, wordt dit keer aangeboden zonder minimumprijs nadat een eerdere verkooppoging geen koper opleverde.

In Brugge zet Howest hun oude schoolcampus in de Sint-Jorisstraat opnieuw te koop. Het neogotische gebouw van de vroegere Rijksnormaalschool is meer dan 140 jaar oud en beschermd als monument. Alle lessen van Howest vinden inmiddels plaats in de nieuwe campus naast het station.

Een eerdere verkoopronde met een instelprijs van 14 miljoen euro leverde geen koper op. Deze keer kan iedereen een bod uitbrengen, tot uiterlijk 3 maart.

Nieuws

Howest neemt afscheid van historisch schoolgebouw in Brugge

Onderwijserfgoed

Het gebouw, oorspronkelijk opgericht als Rijksnormaalschool, is een belangrijk stukje onderwijserfgoed en staat symbool voor de schoolstrijd aan het eind van de 19e eeuw. “Het lijkt een beetje kloosterachtig”, zegt Marleen Vermeire van Howest. “De architect Louis Delacenserie – ook bekend van het Centraal Station in Antwerpen en het Gruuthusemuseum – was inkatholiek. Het compromis was: we bouwen een rijksnormaalschool, maar met katholiek gedachtengoed.”

Oorspronkelijk enkel voor meisjes

De school was aanvankelijk enkel toegankelijk voor meisjes, die er opleidingen volgden tot kleuterjuf, onderwijzeres of regentes. Het gebouw liep voorop op pedagogisch vlak, met een goed uitgeruste turnzaal, individuele kleedkamers en douches. Volgens Howest is het de oudst bewaarde turnzaal van Europa, gebouwd volgens de Zweedse gymnastiek.

De oude turnzaal van Howest in Brugge.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
