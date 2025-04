De school was in de beginjaren enkel toegankelijk voor meisjes. Ze konden er een opleiding volgen tot kleuterjuf, onderwijzeres of regentes. Toch liep de school voorop wat pedagogische inzichten betreft. Er waren al vroeg een goed uitgeruste turnzaal, individuele kleedkamers en douches aanwezig. Het is de oudst overgebleven turnzaal van Europa en is gebouwd volgens het concept van de Zweedse gymnastiek.

Vandaag is Howest in Brugge volledig verhuisd naar een nieuwe campus naast het station. Wat er met het historische schoolgebouw in de binnenstad zal gebeuren, is voorlopig nog niet beslist.