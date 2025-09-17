Aanmelden
Nieuws
Brugge

VIVES opent nieu­we les­keu­ken in voor­ma­li­ge Tête Pressée

Leskeuken vives

Hogeschool VIVES heeft in Brugge een nieuwe leskeuken geopend in het vroegere restaurant Tête Pressée. Het pand wordt voortaan gebruikt als opleidings- en praktijkrestaurant voor de snel groeiende opleiding Culinary Arts.

De keuken is uitgerust met moderne keukentechnologie om de instroom van studenten — intussen meer dan 180 uit dertig landen — beter op te vangen, zegt Vives.

“De basis van ons concept is learn to manage, manage to learn,” zegt Johan De Langhe, directeur Handelswetenschappen, Bedrijfskunde en Toegepaste Informatica. “Hier leren studenten niet alleen koken, maar ook leidinggeven en ondernemen.”

Studenten werken eigen restaurantconcept uit

De nieuwe keuken is vooral bedoeld voor derdejaarsstudenten, die er via het project '7 weken, 7 restaurants' elke week een eigen restaurantconcept uitbouwen. “Run the restaurant is het hart van onze opleiding,” vult opleidingshoofd Lode Vanwildemeersch aan. “Studenten krijgen er de kans om hun creativiteit volledig om te zetten in praktijkervaring.”

De opleiding maakt deel uit van het Flanders Culinary Arts Centre, dat samenwerkt met Hotelschool Ter Duinen en wordt gesteund door sterrenchef Geert Van Hecke. Met de nieuwe infrastructuur krijgt Brugge opnieuw een bruisende culinaire leerplek bij.

De redactie
Vives

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Meiboom3

Meiboom op The Sky: nieuwe thuis voor 192 studenten in zicht
Infinity lab 2

Nieuw Infinity Lab in Kortrijk versterkt slimme maakindustrie
Kleuterlab

Uniek Kleuterlab moet nieuwe kleuterleiders klaarstomen voor toekomst
2017-09-01 00:00:00 - Kleinste school telt twaalf kleuters

Aantal nieuwe studenten lerarenopleiding stijgt fors
Studenten

Kortrijk blijft grootste studentenstad in West-Vlaanderen met recordaantal studenten
Vives
Update

Meer graduaatsstudenten en meer afstandsonderwijs: ook hogeschool VIVES opent academiejaar
Aanmelden