Hogeschool VIVES heeft in Brugge een nieuwe leskeuken geopend in het vroegere restaurant Tête Pressée. Het pand wordt voortaan gebruikt als opleidings- en praktijkrestaurant voor de snel groeiende opleiding Culinary Arts.
De keuken is uitgerust met moderne keukentechnologie om de instroom van studenten — intussen meer dan 180 uit dertig landen — beter op te vangen, zegt Vives.
“De basis van ons concept is learn to manage, manage to learn,” zegt Johan De Langhe, directeur Handelswetenschappen, Bedrijfskunde en Toegepaste Informatica. “Hier leren studenten niet alleen koken, maar ook leidinggeven en ondernemen.”
Studenten werken eigen restaurantconcept uit
De nieuwe keuken is vooral bedoeld voor derdejaarsstudenten, die er via het project '7 weken, 7 restaurants' elke week een eigen restaurantconcept uitbouwen. “Run the restaurant is het hart van onze opleiding,” vult opleidingshoofd Lode Vanwildemeersch aan. “Studenten krijgen er de kans om hun creativiteit volledig om te zetten in praktijkervaring.”
De opleiding maakt deel uit van het Flanders Culinary Arts Centre, dat samenwerkt met Hotelschool Ter Duinen en wordt gesteund door sterrenchef Geert Van Hecke. Met de nieuwe infrastructuur krijgt Brugge opnieuw een bruisende culinaire leerplek bij.