Mei­boom op The Sky: nieu­we thuis voor 192 stu­den­ten in zicht

De meiboom staat op The Sky, de nieuwe studentoren van hogeschool Vives in Kortrijk. Dat betekent dus dat het hoogste punt is bereikt: 53 meter. The Sky is dus sowieso een landmark, maar hij is zoveel meer dan dat. Vanaf volgend academiejaar zijn er 192 studenten welkom. De slapen dichtbij de campus, dat is makkelijk, maar ze profiteren ook van allerlei faciliteiten.

De meiboom wordt geplaatst als het hoogste punt van de bouw is bereikt.  Dat kun je hier letterlijk nemen, want met 53 meter torent The Sky boven de omgeving uit. Er zijn 16 verdiepingen, waarvan 12 voor studenten. Boris Parmentier, ION: "In het gebouw zal u in hoofdzaak 192 studentenkamers vinden, hier op de Vivescampus. Daarnaast is er op het gelijkvloers een soep-en koffiebar voor alle studenten binnen Vives. Op de bovenste verdieping is er ook een polyvalente ruimte die door Vives zal gebruikt worden voor vergaderingen, voor presentaties. En die polyvalente ruimte geeft toegang tot het grote dakterras, waar vandaag de meiboom op geplaatst is."

Duurzaamheid is sleutelwoord

Duurzaamheid is ook hier het sleutelwoord. Inbreiding op de campus met het gebouw en de fietsparking, en een nieuwe groene long als toegang. De nabijheid is een grote troef. Lieven Vandebuerie, hoofd infrastructuur Vives: "De studenten zijn graag vlug in de lessen, als ze 's avonds uit zijn geweest. Die willen leren en leven dicht bij de campus. Dit wordt hier echt een toplocatie, zeker met dit uitzicht. Dat is fenomenaal."

Opencampusdagen

Net na het planten van de meiboom, werd vanmiddag ook de deur geopend van de eerste modelkamer. Die geeft studenten al een goed eerste zicht op wat ze precies mogen verwachten in ‘The Sky’. ​​Tijdens de Opencampusdagen van 14 en 15 maart worden alle kamers open gezet en worden er rondleidingen gegeven. Geïnteresseerden kunnen nu al hun gegevens achterlaten op de website van VIVES, dat instaat voor de uitbating van de studentenkamers.

