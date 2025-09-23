Ram­p­oe­fe­ning met leger­he­li­kop­ter in Kortrijk

Op de campus van Hogeschool VIVES in Kortrijk vond vanmiddag een grootschalige rampoefening plaats. 140 studenten uit verschillende opleidingen werkten samen met brandweer, politie, ziekenhuizen, het Rode Kruis en MUG-teams om te oefenen met een stroompanne en ontploffing tijdens een fuif.

Nieuw dit jaar is de inzet van een NH90-reddingshelikopter van Defensie voor medische evacuaties, evenals drones en een grondrobot die realtime beelden doorstuurden naar de hulpdiensten. De oefening toont hoe studenten en professionele teams samenwerken bij complexe noodsituaties.

Redactie
Vives Rampenoefening

