Op de campus van Hogeschool VIVES in Kortrijk vond vanmiddag een grootschalige rampoefening plaats. 140 studenten uit verschillende opleidingen werkten samen met brandweer, politie, ziekenhuizen, het Rode Kruis en MUG-teams om te oefenen met een stroompanne en ontploffing tijdens een fuif.
Nieuw dit jaar is de inzet van een NH90-reddingshelikopter van Defensie voor medische evacuaties, evenals drones en een grondrobot die realtime beelden doorstuurden naar de hulpdiensten. De oefening toont hoe studenten en professionele teams samenwerken bij complexe noodsituaties.
