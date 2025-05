Nadat er gisteren in Liverpool tientallen gewonden zijn gevallen nadat er een man is ingereden op feestende voetbalfans, neemt stad Kortrijk maatregelen voor de aankomende Sinksenfeesten. De stad verwacht meer dan 200.000 feestvierders over vier dagen en plaatst voor het eerst speciale stalen hekken. "Pitagones zijn barrières die voertuigen opvangen die dreigen in te rijden op een evenement. Die worden ook bemand, die als het nodig is ook vlot de hekkens kunnen openen voor hulpdiensten", vertelt schepen Wouter Allijns.