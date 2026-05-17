Sink­sen­fees­ten klaar voor top­week­end, maar stij­gen­de kos­ten zet­ten orga­ni­sa­tie onder druk

Kortrijk maakt zich op voor een druk Sinksenweekend met naar schatting 200.000 bezoekers verspreid over vier dagen. Het mooie weer belooft een topeditie, maar achter de schermen groeit de bezorgdheid over de almaar stijgende organisatie- en veiligheidskosten.

Vanaf morgen barst het feest los in Kortrijk, met activiteiten op zo’n 40 locaties in de stad. Naast muziekoptredens staan onder meer de Sinksenloop, de langste rommelmarkt van Vlaanderen, straattheater en kinderanimatie op het programma.

Toch hangt er achter de schermen een financieel vraagteken boven de toekomst van het evenement. Vooral de sterk gestegen veiligheidskosten baren organisatoren zorgen. Voor het podium in Het Straatje moest de stad dit jaar financieel tussenkomen om de extra kosten op te vangen.

"Je kan niet besparen op veiligheid, maar er moet wel nagedacht worden tot hoe ver we daarin kunnen gaan", zegt Brecht Nuitten van Den Bras. "De stad en de veiligheidsdiensten zullen dat grondig moeten bekijken."

Ook stad voelt impact

De stijgende uitgaven zijn voor veel organisatoren een terugkerende frustratie. Waar vroeger vooral de praktische organisatie centraal stond, komt daar nu een uitgebreide administratieve en technische voorbereiding bij kijken.

"Vroeger was dat een bierkaartje, nu is dat een volledige technische lijst, veiligheidsdocumenten en clausules die ondertekend moeten worden", zegt Alexander Sheijns van Gainsbar op de Vlasmarkt. "De omzet stijgt niet evenredig met de kosten."

Ook de stad voelt de impact. "Tien jaar geleden ging ongeveer 5.000 euro naar veiligheidszaken, vandaag is dat opgelopen tot 250.000 euro", klinkt het. "Dat zet zowel de stadsfinanciën als de organisatoren onder druk."

Een kleinere editie organiseren is voor sommigen een piste, al is daar niet iedereen voor gewonnen. Anderen pleiten eerder voor meer samenwerking en efficiëntie om het evenement financieel haalbaar te houden.

Vuurdoop voor Baruma

Voor nieuwkomer Baruma aan de Leieboorden wordt het intussen een eerste vuurdoop. Zaakvoerster Uma Vandemaele organiseert meerdere liveoptredens, maar onderschatte naar eigen zeggen de omvang van het project.

"Wij zijn in november begonnen met de voorbereiding en we zijn nog altijd niet klaar", zegt ze. "Je organiseert eigenlijk een minifestival. Ik had het eerder bekeken als: een café doet mee aan Sinksen."

De opbouw alleen al vroeg heel wat energie. "Ik ben eigenlijk al kapot en het moet nog beginnen", lacht Vandemaele. "Maar op adrenaline sleuren we ons er wel door."

Ondanks de uitdagingen hopen stad en organisatoren vooral op een succesvolle editie, met volle pleinen en veel volk in de binnenstad.

