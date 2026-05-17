Vanaf morgen barst het feest los in Kortrijk, met activiteiten op zo’n 40 locaties in de stad. Naast muziekoptredens staan onder meer de Sinksenloop, de langste rommelmarkt van Vlaanderen, straattheater en kinderanimatie op het programma.

Toch hangt er achter de schermen een financieel vraagteken boven de toekomst van het evenement. Vooral de sterk gestegen veiligheidskosten baren organisatoren zorgen. Voor het podium in Het Straatje moest de stad dit jaar financieel tussenkomen om de extra kosten op te vangen.

"Je kan niet besparen op veiligheid, maar er moet wel nagedacht worden tot hoe ver we daarin kunnen gaan", zegt Brecht Nuitten van Den Bras. "De stad en de veiligheidsdiensten zullen dat grondig moeten bekijken."