Stad Kort­rijk neemt helft extra secu­ri­ty­kos­ten Sink­sen op zich

De stad Kortrijk zal eenmalig de helft van de extra securitykosten voor de Sinksenfeesten op zich nemen. Hierdoor komt er toch een podium voor buitenoptredens in 't Straatje. Dat meldt het stadsbestuur na overleg tussen de organisatoren en de politie.

Tijdens dat overleg gaf de politie toelichting bij de veiligheidsanalyse, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met capaciteit, in- en uitgangen, programmatie en mogelijke bezoekersstromen.

Burgemeester Ruth Vandenberghe benadrukt het belang van veiligheid: “Voor mij is het van primordiaal belang dat de veiligheid van alle feestgangers tijdens Sinksen te allen tijde gegarandeerd wordt. Op veiligheid kan niet worden bespaard.”

Omdat de kosten voor organisatoren hoger kunnen uitvallen dan verwacht, besliste de stad om voor deze editie financieel tussen te komen. Voor toekomstige edities wordt gevraagd om plannen tijdig af te stemmen met de veiligheidsdiensten.

Schepen van Evenementen Wouter Allijns reageert positief op de beslissing: “Ik ben blij dat het op deze manier hopelijk alsnog kan doorgaan en we ook de andere organisatoren een extra duw in de rug kunnen geven.”

