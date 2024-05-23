Geen buitenpodium aan Den Bras tijdens Sinksenfeesten: ‘Beveiligingskosten tot 17.000 euro onbetaalbaar’
Tijdens de komende Sinksenfeesten in Kortrijk zal er uitzonderlijk geen buitenpodium staan in de Burgemeester Reynaertstraat. Café Den Bras en Den Trap, jarenlang vaste waarden van het straatfeest, kiezen door stijgende kosten voor een alternatief programma binnenshuis.
Voor het eerst in bijna een eeuw organiseren Den Bras en Den Trap geen buitenactiviteiten tijdens de Sinksenfeesten in Kortrijk. Het bekende podium in de Burgemeester Reynaertstraat, jarenlang een trekpleister met liveconcerten en dj-sets, verdwijnt dit jaar uit het straatbeeld.
De beslissing komt er na overleg met de stad en andere betrokkenen. “We hebben de knoop moeten doorhakken: dit jaar zullen er geen liveconcerten meer zijn buiten in ’t straatje,” zegt Brecht Nuitten, zaakvoerder van beide cafés. “Wel binnen in onze zaken, waar we de sfeer van de Sinksenfeesten willen verderzetten.”
Kosten lopen te hoog op
De belangrijkste reden is financieel. De beveiligingskosten zijn de voorbije jaren sterk gestegen. “Omdat wij dit jaar de enige horecazaken waren die nog wilden bijdragen, kregen wij de volledige rekening van 17.000 euro voorgeschoteld,” aldus Nuitten. “Tel daar nog de kosten voor herbruikbare bekers bij en een buitenpodium is gewoon niet haalbaar.”
Het podium van Den Bras en Den Trap groeide doorheen de jaren uit tot een vaste waarde binnen de Sinksenfeesten, met optredens van talrijke bands uit binnen- en buitenland. Volgens Nuitten droegen de cafés zo bij aan het bruisende imago van Kortrijk. Tegelijk merkt hij dat het aantal cafés in de straat afneemt, waardoor de kosten op minder schouders terechtkomen.
Uitwijken naar binnen
Toch willen de uitbaters het feest niet zomaar laten voorbijgaan. “We vieren Sinksen dit jaar anders: even uitbundig, maar binnendeurs,” klinkt het. “Bezoekers zijn welkom in Den Bras en Den Trap voor live muziek en dj-sets in een warme, vertrouwde sfeer.”
De cafés hopen op begrip van hun publiek voor deze uitzonderlijke beslissing.