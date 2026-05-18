1400 stand­hou­ders op Sink­sen­rom­mel­markt: bezoe­kers kopen steeds prijsbewuster

Met meer dan 1400 standhouders is Kortrijk wellicht de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. We kopen tegenwoordig blijkbaar prijsbewuster. Kleding is veruit het populairste product. Door de gestegen levensduur is de rommelmarkt een alternatief om aan goedkope, maar degelijke kledingstukken te geraken.

Veel mensen zien dat prijzen van nieuwe spullen snel stijgen. Verzamelaars komen dan ook naar de rommelmarkten om op zoek te gaan naar bijzondere stukken. Bovendien gaat de Pokémon hype maar niet over.

Sarah Van Braeckel, standhouder: "Pokémon is niet meer betaalbaar als je het volledig nieuw wil. Mijn broer is grote fan en wij proberen zijn overschot in een pakket te steken om te verkopen. Zo kunnen de kindjes voor weinig geld veel kaarten krijgen."

Blijkbaar kopen we tegenwoordig prijsbewuster en misschien kan dit ook wel een stuk de wegwerpcultuur terugdringen.

Steeds meer mensen gaan op zoek naar tweedehandskledij. Het blijft een rommelmarkt, maar de kledingstukken zijn in prima staat en zelfs van bekende merken. Kleding is bijzonder populair en daar hangen ook de meeste kopers rond.

Kortrijk verwacht tienduizenden bezoekers voor de rommelmarkt, maar in de namiddag zijn al veel pareltjes verkocht.

Stefaan Six

Stefaan Six
Louis Maes

Louis Maes
