Mis­schien wel de bes­te edi­tie ooit”: Sink­sen trekt record­aan­tal bezoekers

Sinksen in Kortrijk heeft een nieuw bezoekersrecord gevestigd. Over vier dagen kwamen 216.695 mensen naar het stadsfestival, ruim 11.000 meer dan vorig jaar.

Vooral vrijdag kende een sterke start met meer dan 42.000 bezoekers. De verhuis van Kortrijk Loopt naar vrijdagavond bleek een succes, met 3.485 deelnemers. Zondag was met 69.150 bezoekers de drukste dag van het weekend.

Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe toonde Kortrijk zich “van zijn beste kant”. Ook schepen Wouter Allijns spreekt van “misschien wel de beste Sinksen ooit”.

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Ook bezoekers uit buitenland

De stad noteerde opvallend veel bezoekers uit de regio, maar ook uit Gent, Frankrijk en Nederland. De feesten verliepen volgens politiezone VLAS zonder grote incidenten. Wel lopen onderzoeken naar drie geweldincidenten. Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag kreeg 43 meldingen.

De redactie
