Sinksen 26, het stadsfestival van Kortrijk, heeft zijn start niet gemist. De zomerse temperaturen zorgden meteen voor een goedgevulde binnenstad. Onder meer op Pole Pole op het Schouwburgplein was het op de koppen lopen. Ook elders was het gezellig druk. De verplaatsing van Kortrijk Loopt, van maandagmorgen naar vrijdagavond zit daar ongetwijfeld voor iets tussen.
Met 3600 deelnemers kende Kortrijk Loopt meteen een recordeditie. De deelnemers hadden de keuze tussen 5 of 10 kilometer in een lus door de binnenstad, langs alle bars en podia van Sinksen. Die lokten niet alleen supporters maar ook al heel wat Sinksengangers. Een geslaagde start dus van het Kortrijkse stadsfestival.
