Met 3600 deelnemers kende Kortrijk Loopt meteen een recordeditie. De deelnemers hadden de keuze tussen 5 of 10 kilometer in een lus door de binnenstad, langs alle bars en podia van Sinksen. Die lokten niet alleen supporters maar ook al heel wat Sinksengangers. Een geslaagde start dus van het Kortrijkse stadsfestival.

Op hun website kan je het volledige programma van de komende dagen raadplegen: https://www.sinksen.be/