Tijdens de feesten liepen zogenoemde Angelo's en Angela's rond waarbij feestvierders terecht konden. In het stadshuis was ook een speciaal punt ingericht. Zes personen deden een melding. Daarnaast waren er 26 bestuurlijke aanhoudingen vooral voor het verstoren van de openbare orde. Maar de stad blikt vooral tevreden terug, zware incidenten waren er niet. Op exacte bezoekerscijfers is het nog wachten, maar de opkomst was enorm.