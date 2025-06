Cafébaas Dieter De Clercq van Café 56 noemt het initiatief een symbolisch én verbindend moment. “We wilden iets buiten onze comfortzone doen om te tonen dat het hier ook overdag gezellig, veilig en welkom is,” zegt hij. “Ondanks het mindere weer kwamen toch een honderdtal mensen opdagen. We zijn daar echt blij om. Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en vooruit te kijken.” Ook caféuitbater Peter Deurinck van Den Trap en Den Bras blijft positief. “We hebben een opdoffer gekregen, maar mensen weten waarvoor we staan: een veilige, toffe uitgaansbuurt. Dat blijven we garanderen.”