Sinds de spiking in de Kortrijkse uitgaansbuurt aan het licht kwam in november vorig jaar hebben zich al 52 mogelijke slachtoffers gemeld. Ze zouden allen een verdovend middel in hun drankje gekregen hebben toen ze op café gingen. Vrijdag is een van de hoofdverdachten, de 27-jarige uitbater van café De Geverfde Vogel, voor de raadkamer verschenen. Die besloot om hem vrij te laten onder voorwaarden, maar het parket tekende beroep aan. "De verdachte zal binnen de 15 dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding", aldus het parket.

Voorlopig blijft hij dus aangehouden. Hij zit zijn voorlopige hechtenis thuis uit met een enkelband. Gisteren raakte ook al bekend dat een van de hoofdverdachten, een barman van café De Patron, aangehouden blijft. Hij tekende beroep aan tegen de verlenging van zijn aanhouding, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot dat hij aangehouden blijft. Hij zit in de gevangenis.