Anti-spikingtopper beschermt het drankje
De jongerenafdeling van JONG CD&V heeft vrijdagavond in de Langestraat in Oostende anti-spikingtoppers uitgedeeld. Met de actie willen ze uitgaanders bewuster maken van de gevaren van spiking en tegelijk pleiten voor extra maatregelen om het uitgaan veiliger te maken.
Spiking, waarbij ongemerkt drugs in een drankje worden gedaan, blijft volgens de jongeren een hardnekkig probleem. Met de actie willen ze een eenvoudige oplossing aanreiken om drankjes beter te beschermen. Tegelijk vragen ze dat zulke hulpmiddelen gratis beschikbaar worden in uitgaansbuurten.
Volgens JONG CD&V moet veilig uitgaan vanzelfsprekend zijn. “Het kan niet dat jongeren zich moeten afvragen of hun drankje wel veilig is,” zegt voorzitter Kato Hoogstoel. “Uitgaan hoort zorgeloos te zijn, niet iets waarbij je voortdurend op je hoede moet zijn.”
De actie maakt deel uit van een bredere campagne in verschillende Vlaamse steden. Op basis daarvan schuift de jongerenorganisatie ook een nationaal vijfpuntenplan naar voren. Daarin pleiten ze onder meer voor strengere straffen voor spiking, veilige testplaatsen voor slachtoffers en meer aandacht voor veiligheid in het uitgaansleven.