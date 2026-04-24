Gratis noodfluitjes in Brugge: “Eenvoudig hulpmiddel kan van groot belang zijn”
De noodfluitjes van Vlaams Belang
In Brugge deelt Vlaams Belang gratis noodfluitjes uit. Die kan je gebruiken wanneer je in een noodsituatie zit om de aandacht van anderen te trekken.
De partij verdeelt deze in het kader van de campagne ‘Vlaanderen Veilig’, waarbij Vlaams Belang 117 voorstellen lanceert voor een beter veiligheidsbeleid in heel Vlaanderen. “Ook in Brugge zien we een grote respons van inwoners die zich beter willen beschermen”, stelt afdelingsvoorzitter Jonathan Haeyaert.
Praktische manier van veiligheid
Met het aanbieden van gratis noodﬂuitjes wil het Vlaams Belang een concreet en laagdrempelig hulpmiddel aanreiken. Een noodﬂuitje is klein en licht genoeg om aan een sleutelbos of smartphone te hangen, maar krachtig genoeg om in een noodsituatie het verschil te maken. “Bij een val tijdens een avondwandeling of wanneer er een ander dringend waarschuwingssignaal nodig is: net op die momenten kan dit eenvoudige hulpmiddel van groot belang zijn”, benadrukt Haeyaert. “Het is een praktische manier om mensen een extra gevoel van veiligheid te geven”.
Vrijwilligers zijn momenteel bezig om alle aanvragen zo snel mogelijk te verwerken en de noodﬂuitjes te leveren. Wie een gratis noodfluitje wenst te ontvangen, kan dit aanvragen via www.noodfluitje.be.