In Brugge, waar naast het kerstgebeuren ook de Warmste Week veel volk lokt, plaatsen ze sowieso speciale hekken om het inrijden van voertuigen te vermijden, zogenaamde Pitagonen. Ze zijn zo gemaakt dat auto’s die ertegen rijden niet door kunnen. Op andere plaatsen staan combi’s geschrankt. “Er zijn ook extra ploegen op pad, zowel in uniform als in burger. De politie zet bovendien jongereninspecteurs in en alle camera’s in de stad worden constant gemonitord”, zegt burgemeester Dirk De fauw.